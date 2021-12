An der Börse findet der Nasdaq 100 zur Stunde keine klare Richtung. Das Aktienbarometer gewinnt 0,37 Prozent auf 16.552 Punkte. Für den Nasdaq 100 gibt es derzeit keine klare Richtung. Der Nasdaq 100 lag mit einem geringen Plus von 0,37 Prozent zwischenzeitlich leicht in der Gewinnzone.

Den vollständigen Artikel lesen ...