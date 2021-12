LONDON/PARIS (dpa-AFX) - Europas wichtigsten Aktienmärkte haben am vorletzten Handelstag eines guten Börsenjahres überwiegend moderat zugelegt. Angesichts der dünnen Nachrichtenlage vor dem Jahreswechsel verlief das Geschäft ruhig. Der EuroStoxx 50 schloss mit einem Plus von 0,50 Prozent bei 4306,07 Punkten. Damit steuert der Eurozonen-Leitindex auf einen Jahresgewinn von rund 21 Prozent zu.

Noch besser - aufs Jahr gesehen - sieht es für den französischen Cac 40 aus. Der Index stieg am Donnerstag um 0,16 Prozent auf 7173,23 Punkte, nachdem der französische Leitindex in diesem Jahr schon um über 29 Prozent zugelegt hatte. Der britische FTSE 100 legte nach den Gewinnen am Vortag mit einem Verlust von 0,24 Prozent auf 7403,01 Punkte den Rückwärtsgang ein. Auch für 2021 ist die Bilanz mit plus 14,5 Prozent weniger gut./edh/he

