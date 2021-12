Beijing (ots/PRNewswire) -Der Bezirk Jiading in der ostchinesischen Stadt Shanghai gab am Mittwoch auf einer Konferenz Richtlinien zur Förderung der Entwicklung der Automobilindustrie mit den Schwerpunkten Elektrifizierung, Automatisierung, Netzwerkverbindung und gemeinsame Nutzung heraus, auf der auch ein Aktionsplan zur Beschleunigung der Entwicklung von Wasserstoff-Brennstoffzellenfahrzeugen veröffentlicht wurde.Durch die Bemühungen um die Modernisierung der Automobilindustrie hat der Bezirk Jiading eine solide industrielle Grundlage und dynamische Industrieketten geschaffen.Führende Akteure der Branche haben sich in dem Bezirk versammelt, um die Entwicklung der Automobilindustrie in den vier Schlüsselaspekten Elektrifizierung, Automatisierung, Vernetzung und gemeinsame Nutzung zu fördern. Dazu gehören SAIC Volkswagen, Volvo, NIO, Li Auto, Horizon Robotics, Shanghai Hydrogen Propulsion Technology, usw.Der Bezirk Jiading hat sich auch einen landesweiten Vorsprung bei der Bereitstellung von Unterstützungseinrichtungen für die Automobilindustrie erarbeitet, mit Großprojekten wie Chinas einziger internationaler Pilotzone für Elektrofahrzeuge, Chinas erster Pilotzone für intelligente vernetzte Fahrzeuge (ICV), die vom Ministerium für Industrie und Informationstechnologie genehmigt wurde, Chinas erster fester Wasserstofftankstelle mit der längsten sicheren Betriebsdauer usw.In der Zukunft wird der Bezirk seine Stärke in der Automobilindustrie weiter ausbauen, indem er seine Innovationen, seinen Service und seine Ressourcen auf ein höheres Niveau bringt und danach strebt, seine globale Kompetenz zu steigern und neue Technologien und Standards für die Industrie zu entwickeln.Der ursprüngliche Link https://en.imsilkroad.com/p/325665.htmlFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1717827/image_1.jpgPressekontakt:Bao +86-18503306162Original-Content von: Xinhua Silk Road Information Service, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/135504/5111024