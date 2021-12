Unterföhring (ots) -- Die beiden Specials "Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts" (https://www.sky.de/film/harry-potter-reunion) und "Harry Potter: Hogwarts Tournament of Houses" (https://www.sky.de/film/harry-potter-reunion) sind ab 1. Januar bei Sky und Sky Ticket abrufbar- In "Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts" kehren Daniel Radcliffe, Rupert Grint und Emma Watson und viele andere erstmals nach Hogwarts zurück- Exklusives Featurette auf Youtube: https://youtu.be/Ibe6exHpMxQ (https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FIbe6exHpMxQ&data=04%7C01%7CThomas.Schoeffner%40sky.de%7Cf880fd1cba3043370ffe08d9cb91e088%7C68b865d5cf184b2b82a4a4eddb9c5237%7C0%7C0%7C637764649666227600%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=td9jVRbXrSFD53nbn2XQexyD7ZxGA3G%2BwZp4DM6bBz4%3D&reserved=0)- Der ofiizielle Trailer von "Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts" hier: https://youtu.be/uRxhwOe3s5s- Alle acht Teile der "Harry Potter"-Filmreihe im Januar ebenfalls mit Sky Q und mit Streamingdienst Sky Ticket abrufbar30. Dezember 2021 - Nur noch wenige Stunden bis zum zauberhaftesten Ereignis der Saison: Zum Start von "Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts (https://www.sky.de/film/harry-potter-reunion)" am Neujahrstag wurde gerade ein exklusives Featurette veröffentlicht. Das Special wird zusammen mit "Harry Potter: Hogwarts Tournament of Houses" (https://www.sky.de/film/harry-potter-reunion) ab 1. Januar bei Sky und Sky Ticket abrufbar sein.Das Retrospektive-Special "Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts" lädt die Fans auf eine magische Reise durch eine der beliebtesten Filmreihen aller Zeiten ein, bei der Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson und andere geschätzte Darsteller und Filmemacher aus allen acht Harry Potter-Filmen zum ersten Mal zusammenkommen, um das Jubiläum von "Harry Potter und der Stein der Weisen", des ersten Films der Reihe zu feiern. Das Special wird zeitgleich zum Start in den USA im Laufe des Vormittags in einer OmU-Fassung mit deutschen und englischen Untertiteln bei Sky und dem Streamingdienst Sky Ticket abrufbar sein. Eine deutsche Fassung wird voraussichtlich Ende Januar starten.Weitere ehemalige Harry-Potter-Filmschauspieler, die sich der denkwürdigen Hommage anschließen, sind Helena Bonham Carter, Robbie Coltrane, Ralph Fiennes, Jason Isaacs, Gary Oldman, Tom Felton, James Phelps, Oliver Phelps, Mark Williams, Bonnie Wright, Alfred Enoch, Toby Jones, Matthew Lewis, Evanna Lynch, Ian Hart, Produzent David Heyman und die Filmemacher Chris Columbus, Alfonso Cuarón, Mike Newell und David Yates."Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts" wird von Warner Bros. Unscripted Television in Zusammenarbeit mit Warner Horizon in der ikonischen Warner Bros. Studio Tour London - The Making of Harry Potter produziert. Das Special wird von Casey Patterson von Casey Patterson Entertainment ("A West Wing Special to Benefit When We All Vote") und Pulse Films ("Beastie Boys Story") produziert.Sky und Sky Ticket werden außerdem "Harry Potter: Hogwarts Tournament of Houses" ins Programm aufnehmen, ein vierteiliges Special, das von Helen Mirren moderiert wird und den ultimativen Fan-Ruhm in einem noch nie dagewesenen Ausmaß präsentiert. Die Fans der Wizarding World werden ihr Wissen über Harry Potter auf die Probe stellen, um die ultimative Ehre zu erlangen, zum Champion des House Cups ernannt zu werden. Das Special wird in der Originalfassung bereits in der Silvester-Nacht bei Sky und Sky Ticket abrufbar sein. Im Laufe des Januars wird hier eine OmU-Fassung angeboten werden. 