Noch vor Weihnachten hatte Israel kräftig aufs Tempo gedrück, was eine vierte Dosis bei den Corona-Impfungen anging. Nun rudert das Land etwas zurück.Israel will nun zunächst nur Menschen mit Immunschwäche eine vierte Dosis des Corona-Impfstoffs geben. Diese Entscheidung gab Nachman Asch, Generaldirektor des Gesundheitsministeriums, am Donnerstagabend bekannt. Ein Expertengremium hatte angesichts der raschen Ausbreitung der Omikron-Variante empfohlen, neben Immungeschwächten auch Menschen über 60 ...

