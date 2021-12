The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 30.12.2021

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 30.12.2021



ISIN Name

BMG0684D1074 ATHENE HOLDING A DL-,001

CA85284P1027 STAMPER OIL+GAS CORP.

FR0000073793 DEVOTEAM SA INH. EO 0,15

US03768E1055 APOLLO GLOBAL MAN. CL.A

US1176651099 BRYN MAWR BK CORP. DL 1

US3137472060 FED. RLTY INV. TRUST SBI

