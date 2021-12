Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 31. Dezember: TERMINE KONJUNKTUR 02:00 CHN: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 12/21 10:30 PRT: Verbraucherpreise 12/21 (vorläufig) Anzeige- RESEARCH Märkte Kapitalmarktausblick 2022 "Vom Überfluss zum Mangel" Small is beautiful Löcher in der Matrix - Ausgespielt Kein Signal für eine Aktienbaisse! Reflexartiger Anstieg Nicht Fisch, nicht Fleisch Gold Terra Resource Corp. Jagd auf das Inflationsgespenst ...

