NEW YORK (dpa-AFX) - Der Euro hat am Donnerstag im US-Handel seinen Rückgang im europäischen Geschäft verteidigt. Die Gemeinschaftswährung notierte zuletzt bei 1,1328 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs auf 1,1334 (Mittwoch: 1,1303) Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,8823 (0,8847) Euro gekostet.

Zum Jahresende hin haben die Schwankungen am Devisenmarkt bei niedrigem Handelsvolumen zugenommen. In den USA ist unterdessen die Zahl der wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe überraschend gefallen. Der Arbeitsmarkt zeigt sich so weiterhin sehr robust. Die rasche Ausbreitung der Omikron-Variante des Coronavirus dürfte zunächst kaum belastend wirken, da bisher kaum Beschränkungen beschlossen wurden. Der US-Dollar baute nach den Daten seine Kursgewinne aus./jsl/edh/he