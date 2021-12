Freiburg (ots) -



Dass Deutschland wieder einmal bei einer Jahreswende im Nebel stochert, was die Höhe der Inzidenzen anbelangt, ist jämmerlich. Ein vorsintflutliches Meldewesen, mangelndes Testmanagement, die permanente Wochenend-Lücke bei den Gesundheitsämtern - all das zeigt, wie weit der einstmalige Organisationsweltmeister Deutschland zurückgefallen ist. Die Ampelkoalition will das Land modernisieren. Hier wäre ein vorrangiges Betätigungsfeld. http://www.mehr.bz/khs365i



