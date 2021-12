Immer mehr SHIB Token werden beim Burning aus dem Verkehr gezogen. Damit sollen unter anderem höhere Kurse erreicht werden. Ob das wirklich gelingt? Dieses Jahr hat der Shiba Inu Coin eine Rallye hingelegt, die keine andere Kryptowährung in diesem Ausmaß hinlegen konnte. Noch bis zum 29. Januar lag das Handelsvolumen von SHIB täglich zwischen 0 und 1.500 US-Dollar. Es mangelte nicht nur an Bekanntheit, denn auch das Interesse an Memecoins war kaum gegeben. Lediglich Dogecoin schaffte es im Januar weiter ins Blickfeld zu rücken. Dogecoin ...

Den vollständigen Artikel lesen ...