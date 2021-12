San Diego (ots/PRNewswire) -Wenn Sie zu den Glücklichen gehören, die über die Feiertage ein neues Paar AirPods erhalten haben, dann hat sich für Sie eine ganz neue Welt des Zubehörs eröffnet. Es gibt zwar viele Zubehörteile und Hüllen für die AirPods, aber es gibt nur wenige Unternehmen, die ihre eigenen Produkte entwerfen. Was du siehst, wenn du nach neuem Zubehör suchst, sind viele Hüllen, die genau gleich aussehen und sich nur wenig voneinander unterscheiden. Ein Unternehmen, das seine eigenen Produkte entwirft, ist das in den USA ansässige Unternehmen elago.Als Designunternehmen konzentriert sich elago darauf, Dinge zu entwerfen, die nützlich und schön sind. Die Designer von elago sind angewiesen, Produkte zu entwerfen, die sie selbst gerne benutzen würden. Auf diese Weise sind sie zuversichtlich, dass sich der Kunde in das Produkt verlieben wird, wenn es in seine Hände gelangt.elago hat eine neue AirPods-Hülle entworfen, die wie eine Kamera aussieht - mit unechten Knöpfen und allem Drum und Dran - und in die ein AirTag integriert ist, damit man sie immer finden kann. Bei der Snapshot-Hülle fungiert der AirTag als Linse, so dass Sie die glänzende Seite des Apple-Logos zeigen können oder ihn sogar umdrehen können, um Ihre persönliche Gravur zu zeigen.Trotz der einzigartigen Eigenschaften der Snapshot-Hülle hat elago darauf geachtet, dass die Funktionalität und der Schutz nicht zu kurz kommen. Langlebiges, ungiftiges Silikon wurde verwendet, um sicherzustellen, dass Ihre AirPods vor dem täglichen Gebrauch und Missgeschicken geschützt sind - einschließlich Schutz vor Schmutz, Öl, Kratzern und Stürzen. Alle Funktionen des Gehäuses, wie der Ladeanschluss, sind leicht zugänglich.Die Snapshot-Hülle ist für die AirPods Pro und AirPods 3 erhältlich.Sie finden sie auf der Website von elago oder auf Amazon. Die Snapshot-Hülle für die AirPods 3 wird im Januar 2022 auf Amazon erhältlich sein.Snapshot-Hülle für AirPods Pro:elago.com: https://bit.ly/3pAqbR0Amazon.de: https://amzn.to/3mHWA65Snapshot-Hülle für AirPods 3:elago.com: https://bit.ly/3HjR29LAmazon.de: Demnächst Januar 2022elago ist in erster Linie ein Designunternehmen. Ihr Motto ist "einfache Raffinesse", denn sie schaffen Produkte, die nützlich und ästhetisch sind. Alle Entwürfe werden von Grund auf selbst entworfen, was sicherstellt, dass das Produkt, das Sie erhalten, detailorientiert ist und perfekt funktioniert. elago wurde 2002 in San Diego, Kalifornien, gegründet und hat zahlreiche internationale Designpreise erhalten, darunter Spark Awards und reddot awards.Instagram: @elago.deKontakt:haein.lee@elago.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1718136/elago_snapshot_case.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1249481/elago_Logo.jpgOriginal-Content von: elago, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/154319/5111082