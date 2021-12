Die Finanzminister der Eurozone wollen angesichts des 20-Jahre-Jubiläums der Gemeinschaftswährung Euro "mit Innovationen Schritt halten und die internationale Rolle des Euro fördern", schreiben sie in einem offenen Brief gemeinsam mit Vertretern der EU-Kommission und der Eurogruppe. Demnach "muss der Euro selbst für das digitale Zeitalter gerüstet sein". Also werde die EZB-Arbeit an einer digitalen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...