Das Jahr 2021 befindet sich in den letzten Zügen. Die Börsen haben sich in den vergangenen Tagen noch einmal von ihrer besten Seite gezeigt. Zahlreiche Aktien und Indizes konnte neue Höchststände erklimmen. Auch lange untergetauchte Aktien haben sich zurückgemeldet. So konnte sich der Kurs der südafrikanisch-niederländischen Holding Steinhoff innerhalb von 14 Tagen mal eben verdoppeln…

Doch welche Aktien haben die größten Gewinnchancen für 2022? Pünktlich zum Jahreswechsel ...

Den vollständigen Artikel lesen ...