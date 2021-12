Köln (ots) -Mit einem durchschnittlichen Marktanteil von 21,0 Prozent in der Kinderzielgruppe 3-13 Jahre (06:00 bis 20:15 Uhr) konnte SUPER RTL die Marktführerschaft in 2021 erfolgreich behaupten. Der öffentlich-rechtliche Kinderkanal kam auf 17,2 Prozent, die werbefinanzierten Konkurrenten Disney (12,0 Prozent) und Nickelodeon (4,9 Prozent) wurden erneut auf die Plätze verwiesen (Stand: 30.12.2021).*Für die überzeugenden Marktanteile waren zahlreiche Formate verantwortlich, die auf allen Plattformen des SUPER RTL Content Hubs Erfolge verbuchen konnten. Das als Prequel zu den bekannten "Asterix"-Filmen angelegte CGI-Format "Idefix und die Unbeugsamen" erzielte nicht nur starke Marktanteile in der linearen Ausstrahlung, sondern konnte online erfolgreich verlängert werden. Das zugehörige Idefix-Game erfreute sich auf toggo.de und in der TOGGO App großer Beliebtheit und die Serie, die die Abenteuer des Vierbeiners in den Vordergrund stellt, bevor er auf Asterix und Obelix stieß, wurde auch auf der Streaming-Plattform RTL+ zum Erfolg. Die SUPER RTL Eigenproduktion "Woozle Goozle" konnte sich, neben guten Marktanteilen am Vorabend, mit über 65 Millionen Aufrufen in 2021 (YTD) vor allem bei YouTube behaupten. Kein anderes Format wurde auf den SUPER RTL Kanälen im Schnitt häufiger aufgerufen oder länger angesehen.Auch in der abendlichen Primetime lief es sehr gut. Über das Gesamtjahr erzielte SUPER RTL starke 2,2 Prozent (HHF 14-59 Jahre) (Stand: 28.12.2021).* Maßgeblich dazu beigetragen haben unter anderem die erfolgreiche Asterix-Woche (Fr-Do, um 20:15 Uhr, 05.11.-11.11., mit einem durchschnittlichen Marktanteil von 2,3 Prozent) sowie die ab dem 13. November gestartete Weihnachtsfilm-Programmierung (Fr-Mi), die allen Sendetagen bis Weihnachten hervorragende Quoten bescherte.*: ©AGF, in Zusammenarbeit mit GfK, VideoSCOPE 1.4 SUPER RTL Insights & AnalyticsPressekontakt:Telefon: +49 (0) 221 /456-51015kommunikation@superrtl.deOriginal-Content von: SUPER RTL, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6892/5111122