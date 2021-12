DJ MÄRKTE EUROPA/Kleine Kursverluste bei ruhigem Silvester-Handel

LONDON (Dow Jones)--Kleinere Kursverluste prägen den europäischen Aktienhandel am letzten Tag des Jahres 2021. Am Ende eines erfolgreichen Börsenjahrs, in dem zweistellige Zuwächse verzeichnet wurden und viele Aktienmärkte Rekordniveaus erreichten, agieren die Anleger zurückhaltend, zumal die Vorgaben der Wall Street negativ sind. Etwas Unterstützung kommt allerdings von chinesischen Konjunkturdaten: Die offiziellen Einkaufsmanagerindizes für das verarbeitende und das nicht-verarbeitende Gewerbe in China überzeugten mit einem Anstieg im Dezember.

Viele europäische Börsen, darunter Frankfurt, sind an Silvester geschlossen. Dort, wo noch gehandelt wird, etwa in London und Paris, sind die Umsätze dünn.

Im frühen Handel sinkt der Euro-Stoxx-50 um 0,1 Prozent. Der FTSE-100 in London gibt um 0,3 Prozent nach, der CAC-40 in Paris um ebenfalls 0,3 Prozent. Hoffnungen, dass die jüngste Welle der Corona-Pandemie die Wirtschaft weniger stark belasten wird als die vorigen Wellen, hilft die Verluste begrenzen. Der Markt übe den Spagat zwischen der Furcht vor möglichen neuen pandemiebedingten Beschränkungen und der Erwartung, dass sich die Wirtschaft rasch erholen werde, beschreibt Joshua Mahony von IG die Stimmung.

Unternehmensnachrichten sind rar. Schon am Donnerstagabend hat Nestle einen laufenden Aktienrückkauf vorzeitig beendet. Allerdings hatte das Unternehmen schon Anfang des Monats einen weiteren Aktienrückkauf für das neue Jahr angekündigt. Das neue Programm soll wie das vorige 20 Milliarden Schweizer Franken umfassen. Im Zuge des nun beendeten Programms seien rund 123 Millionen Aktien für 13,06 Milliarden Franken zurückgekauft worden, teilte der Konzern mit. Die Aktie kann darauf jedoch erst im neuen Jahr reagieren, denn auch in der Schweiz ruht der Börsenhandel an Silvester.

Mit Abstand schwächster Sektor sind am Freitag Aktien der Touristikbranche, die im Schnitt 0,7 Prozent verlieren. Sie leiden unter der aktuell grassierenden Omikron-Variante des Coronavirus, wegen der neue Reisebeschränkungen angeordnet wurden. Mit einem Plus von gut 4 Prozent seit Jahresbeginn hinkt der Sektor hinterher.

=== Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 4.301,21 -0,1% -4,86 +21,1% Stoxx-50 3.822,43 -0,1% -1,96 +23,0% DAX Geschlossen +15,8% MDAX Geschlossen +14,1% TecDAX Geschlossen +22,0% SDAX Geschlossen +11,2% FTSE 7.378,02 -0,3% -24,99 +14,6% CAC 7.153,40 -0,3% -19,83 +28,9% Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite -0,18 0 +0,39 US-Zehnjahresrendite 1,51 +0,00 +0,60 DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:50 Uhr Do, 17:30 Uhr % YTD EUR/USD 1,1321 -0,0% 1,1310 1,1325 -7,3% EUR/JPY 130,28 -0,0% 130,23 130,39 +3,3% EUR/CHF 1,0338 -0,1% 1,0342 1,0352 -4,4% EUR/GBP 0,8375 -0,2% 0,8376 0,8390 -6,2% USD/JPY 115,07 +0,0% 115,14 115,14 +11,4% GBP/USD 1,3517 +0,1% 1,3503 1,3498 -1,1% USD/CNH (Offshore) 6,3583 -0,3% 6,3715 6,3753 -2,2% Bitcoin BTC/USD 48.516,00 +3,0% 46.836,23 47.291,36 +67,0% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 76,53 76,99 -0,6% -0,46 +61,7% Brent/ICE 79,08 79,53 -0,6% -0,45 +56,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.819,23 1.816,11 +0,2% +3,12 -4,1% Silber (Spot) 23,17 23,05 +0,6% +0,13 -12,2% Platin (Spot) 968,50 965,19 +0,3% +3,31 -9,5% Kupfer-Future 4,43 4,39 +0,9% +0,04 +25,8% ===

December 31, 2021

