Der Wasserstoff-Markt wird in den kommenden Jahren sehr wahrscheinlich stark expandieren. Dennoch profitieren nicht alle Sektor-Aktien von dieser Entwicklung. Wo ein großer Markt und starkes Wachstum zu erwarten sind, möchten viele Unternehmen an der Entwicklung teilhaben. Doch nur wenige überleben am Ende den harten Wettbewerb. Zudem ist aus heutiger Sicht noch nicht klar, ob eine genügende Gewinnmarge realisierbar ist. Fuelcell Energy (WKN: A2PKHA) gehört derzeit eher zu den schwächeren Unternehmen ...

