Wieder einmal seht das große Finale an der Wall Street noch aus, während es in vielen Ländern schon einen Tag vor Silvester der Fall war, wie zum Beispiel in Frankfurt, wo die Jahresschlusskurse für den Dax bereits am Donnerstag um 14:00 Uhr gestellt wurden. Es war ein erfolgreiches Jahr für unseren Index, bei dem man ...

Den vollständigen Artikel lesen ...