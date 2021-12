In 3 Sätzen Broadcom profitiert weiterhin vom massiven Wachstumstrend bei Halbleitern. Crocs gewinnt in der Pandemie mit seinen praktischen Gummischlappen neue Kunden. Die Handyspiele von Zynga sind nach wie vor stark, neue Spiele sind in Vorbereitung. Nachdem sie ein Jahr lang abgestraft wurden, werden viele Wachstumsaktien jetzt billig gehandelt. Vor allem, wenn man bedenkt, welche Wachstumschancen noch vor ihnen liegen. Dennoch könnten sich einige Anleger mit den niedrigen Bewertungen einiger ...

