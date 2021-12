09.00 Uhr - Der Virologe Christian Drosten kritisiert den hohen Anteil an Ungeimpften in der Bundesrepublik. "Wir haben zu viele ungeimpfte Leute in Deutschland, gerade auch über 60. Und die sind natürlich richtig in Gefahr", sagte der Leiter der Virologie der Berliner Charité im Deutschlandfunk. "D...

Den vollständigen Artikel lesen ...