Silvester verläuft dieses Jahr wieder anders als geplant? Wir haben für euch Livestreams einige der größten Silvesterpartys und Feuerwerke der Welt herausgesucht. So könnt ihr euch den ganzen Tag in Feststimmung bringen. Die Livestreams sind chronologisch nach mitteleuropäischer Ortszeit sortiert, sodass ihr ein Feuerwerk nach dem anderen sehen könnt, auch wenn ihr dieses Silvester zu Hause verbringt. In Kiribati und Samoa beginnt das neue Jahr übrigens bereits um 11:00 Uhr MEZ. Silvester in Sidney im Livestream Sidney ist 10 Stunden vor der mitteleuropäischen Zeit. Dementsprechend wird dort (aus unserer ...

