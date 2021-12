DJ SILVESTER-ÜBERBLICK Unternehmen/31. Dezember 2021

Die wichtigsten Meldungen zu Unternehmen aus dem Programm von Freitag, 31. Dezember 2021, von Dow Jones Newswires.

Eon-Chef erwartet Aus für viele Gas-Lieferanten in Deutschland

Angesichts der Gaspreisexplosion erwartet Eon-Chef Leonhard Birnbaum das Aus für zahlreiche Gas-Lieferanten. "In Großbritannien sind bereits 60 Firmen, die reine Vertriebsgesellschaften waren, in die Knie gegangen. In Deutschland dürften auf Dauer Dutzende Gas-Firmen verschwinden", sagte Birnbaum der Rheinischen Post. "Die Preisexplosion beim Gas hat erste Firmen bereits vom Markt gefegt. Um die unsoliden Spekulanten, die die Kunden im Regen stehen lassen und das Weite suchen, ist es nicht schade, im Gegenteil. Sie haben - anders als Eon - ihre Lieferversprechen nicht abgesichert und nur auf den kurzfristigen Profit geschaut", so der Manager weiter.

Nestle beendet Aktienrückkauf - Neues Programm ab Januar 2022

Nestle hat einen laufenden Aktienrückkauf kurz vor Beginn eines neuen Rückkaufprogramms beendet. Im Rahmen des ursprünglich auf bis zu 20 Milliarden Franken angelegten Programms wurden etwas über 123 Millionen Aktien für 13,06 Milliarden Franken zurückgekauft. Im Januar startet Nestle ein neues Rückkaufprogramm im Volumen von ebenfalls bis zu 20 Milliarden Franken.

Paion beantragt erweiterte Zulassung für Remimazolam

Die Paion AG hat bei der europäischen Arzneimittelbehörde EMA die erweiterte Zulassung für ihr Narkosemittel Remimazolam beantragt. Die nun beantragte erweiterte Zulassung beziehe sich auf die Indikation Allgemeinanästhesie. Mit einer Entscheidung rechnet Paion Ende 2022/Anfang 2023. Zur Kurzsedierung sei Remimazolam von der EU-Kommission im März 2021 zugelassen worden.

Pfizer-Pille zur Covid-Behandlung auch in Großbritannien zugelassen

Die britische Arzneimittelbehörde MHRA hat das von Pfizer entwickelte Medikament Paxlovid zur Behandlung von mild bis moderat verlaufenden Covid-19-Erkrankungen zugelassen. Damit stehe ein weiteres oral statt intravenös zu verabreichendes Mittel zur Verfügung, kommentierte June Raine, CEO der MHRA, die Zulassung. Die britische Behörde hatte schon im vergangenen Monat das von Merck & Co entwickelte Lagevrio zugelassen.

Hohe Wirksamkeit gegen schwere Omikron-Infektionen nach zwei J&J-Impfdosen

Ergebnisse einer südafrikanischen Studie deuten auf eine hohe Wirksamkeit einer Booster-Impfung mit dem Vakzin von Johnson & Johnson gegen schwere Erkrankungen durch die Coronavirus-Variante Omikron hin. Der Vektorimpfstoff von J&J, bei dem für eine Immunisierung anders als bei den Vakzinen von Biontech/Pfizer, Moderna oder Astrazeneca nur eine Dosis nötig ist, biete bei zweimaliger Verabreichung einen 85-prozentigen Schutz gegen eine Krankenhauseinweisung wegen einer Omikron-Infektion, teilte der Südafrikanische Medizinische Forschungsrat mit.

