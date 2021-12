Chongqing, China (ots/PRNewswire) -Der internationale Innovations- und Unternehmerwettbewerb der Chongqing Liangjiang Collaborative Innovation Zone Mingyue Lake wurde am Donnerstag in Chongqing Liangjiang New Area abgeschlossen. Mit ihren Ideen und Vorschlägen gewannen die Teilnehmer aus dem ganzen Land industrielle Unterstützung in Höhe von insgesamt 300 Millionen Yuan und Startkapital in Höhe von 500 Millionen Yuan.Der Wettbewerb, einer der größten Wissenschafts- und Innovationswettbewerbe des Landes, konzentriert sich auf vier Hauptbereiche: intelligente High-End-Fertigung, High-End-Biomedizin, Halbleiter und intelligente Informationstechnologie sowie neue Energie und neue Materialien.Die Veranstaltung zielt darauf ab, innovative Spitzenteams und hochwertige Projekte vorzustellen und zu fördern, die Ansammlung innovativer High-End-Elemente zu beschleunigen, ein Innovationsökosystem zu schaffen, das alle Faktoren und die gesamte Innovationskette umfasst, und dem neuen Gebiet zu helfen, eine bessere führende beispielhafte Rolle bei der wissenschaftlichen und technologischen Innovation in Chongqing zu spielen.Seit dem offiziellen Start des Wettbewerbs im Juni haben fast 2.000 Teams (Projekte) aus dem In- und Ausland an den sieben Roadshows zur Städteförderung teilgenommen. Mehr als 60 maßgebliche Risikokapitalgeber und Hunderte namhafter Investoren nahmen an dem Wettbewerb teil.Nach einem siebenmonatigen engagierten Wettbewerb gewann das Projekt zur Industrialisierung der additiven Mikro-Nano-Fertigungstechnologie den Sonderpreis des Wettbewerbs und erhielt einen Förderpreis in Höhe von 100 Millionen Yuan. Darüber hinaus wurden im Rahmen des Wettbewerbs ein erster Preis, zwei zweite Preise, vier dritte Preise, 10 Siegerpreise und 10 Innovationspreise vergeben, die mit 50 Millionen Yuan, 20 Millionen Yuan, 10 Millionen Yuan, 5 Millionen Yuan bzw. 2 Millionen Yuan dotiert waren.Als erstes neues Entwicklungs- und Erschließungsgebiet auf nationaler Ebene in der Binnenregion macht das Chongqing Liangjiang New Area weniger als 1,5 Prozent der Stadtfläche aus, erwirtschaftet aber 15 Prozent des BIP der Stadt. Im 13. Fünfjahresplan stieg das BIP des neuen Gebiets jährlich um 7,5 Prozent und erreichte im Jahr 2020 367,5 Milliarden Yuan, wobei die Gesamtproduktion der Großindustrie 450 Milliarden Yuan überstieg.In den letzten Jahren hat die Chongqing Liangjiang New Area aktiv ein ökologisches Layout für wissenschaftliche und technologische Innovation entwickelt, sich an die Idee "wissenschaftliche Innovation + Industrie" gehalten und sich darauf konzentriert, weltweit Unternehmen und Teams mit fortschrittlichen Innovationsleistungen in verwandten Bereichen, Durchbrüchen in zentralen Schlüsseltechnologien und guten Industrialisierungsaussichten anzuziehen. Bislang haben sich 40 Universitäten, Hochschulen und Institute im In- und Ausland vorgestellt. Das neue Gebiet entwickelt auf umweltfreundliche Weise kollaborative Innovation und versammelt eine große Anzahl fortschrittlicher Technologien und innovativer Talente für Chongqing.Gegenwärtig wird in der Chongqing Liangjiang New Area der Aufbau des Kerngebiets der Innovationszentren mit nationalem Einfluss beschleunigt. Die Liangjiang Collaborative Innovation Zone wird zu einem einflussreichen Bereich für die Zusammenführung globaler Innovationselemente und einem Bereich zur Förderung der kollaborativen Innovation sowie der Zusammenarbeit zwischen Universitäten, Hochschulen und Instituten ausgebaut und stellt damit eine wichtige Quelle für wissenschaftliche und technologische Innovation, industrielle Innovation und aufstrebende Industrien dar.Pressekontakt:Frau Fu,Tel.: +86-10-63074558Original-Content von: Chongqing Liangjiang New Area, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/106039/5111261