Das Jahr endet für viele Krypto-Assets aus den Top 20 der wertvollsten Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung versöhnlich. Es zeigt sich dabei aber auch: moderne Technologie ist immer gefragter. Am letzten Tag des Jahres 2021 lässt sich erahnen, was im Jahr 2022 auf uns zukommen könnte. Für etliche schon etwas ältere Projekte stehen die Kurssignale auf Abstieg, für etliche neuere und technologisch interessantere Projekte steht wohl ein Aufschwung bevor. Rang 1: Bitcoin Krypto-Primus Bitcoin steht am Silvesternachmittag um 48.050 US-Dollar, was immerhin einen Anstieg von gut 1,2 Prozent ...

Den vollständigen Artikel lesen ...