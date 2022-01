Foolishe Investoren wissen, dass die Aktie von BB Biotech (WKN: A0NFN3) eine interessante Dividende besitzt. Unterm Strich zahlt die schweizerische Beteiligungsgesellschaft schließlich in jedem Jahr 5 % Dividendenrendite an die Investoren aus. Basis dafür ist der durchschnittliche Dezemberkurs des Vorjahres. Wenn wir jetzt auf den Kalender schauen, so sehen wir: Ja, wir befinden uns bereits am Ende des Monats Dezember. Zeit also, einen Blick auf die Dividende von BB Biotech zu riskieren. Zumindest ...

