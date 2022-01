Die BAT-Aktie, ausgeschrieben British American Tobacco (WKN: 916018), ist eine Investition, die in meinem Depot mäßig erfolgreich ist. Um es klar zu sagen: Ich war beim Kauf ein wenig gierig, was die hohe, beständige Dividendenrendite anging. Eine mäßige Aktienkursperformance ist das, was ich seitdem mitschleppe. Allerdings ist das Jahr 2022 womöglich eines, in dem ich die BAT-Aktie verkaufe. Riskieren wir einen Blick auf drei potenzielle Auslöser, die diese Investitionsthese endgültig zum Scheitern ...

Den vollständigen Artikel lesen ...