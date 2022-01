Die Aktie von Novo Nordisk (WKN: A1XA8R) war eine Börsengeschichte, die ich persönlich verfolgt habe. Zugegebenermaßen ist der Jahreswechsel keine magische Deadline oder in sonstiger Weise irgendwie besonders. Aber trotzdem: Die Aktie hat es geschafft, über der Marke von 100 Euro zu schließen. An Silvester habe ich in die außerbörslichen und US-amerikanischen Handelsplätze hineingeschaut. Und, siehe da: Um ca. 12 Uhr notierten die Anteilsscheine von Novo Nordisk mit 100,46 Euro über dieser Marke. ...

