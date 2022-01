Für Alibaba geht eines der wohl schlechtesten Börsenjahre in der Geschichte des Unternehmens zu Ende. An den hiesigen Märkten halbierten die Kurse sich in etwa. Noch im Februar wurden zeitweise mehr als 220 Euro je Anteilsschein gezahlt, in der laufenden Woche wurde bei 96,90 Euro ein neues Jahrestief erreicht.Die Gründe für die Schwäche von Alibaba (US01609W1027) sind bekannt. Die chinesische Regierung setzte dem Unternehmen mit diversen Regulierungen und Strafzahlungen schwer zu und bis heute geht die Angst um, dass noch weitere solcher Schritte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...