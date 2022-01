In der letzten Handelswoche des Jahres zogen die langen Renditen in den USA und Deutschland an, der US-Dollar tendierte zum Wochenausklang etwas leichter, und die Aktienmärkte konnten per saldo zulegen. Die unstete Entwicklung der Corona-Pandemie und weiter anziehende Inflationszahlen blieben zwar präsent, der Dow Jones Industrial und der S&P 500 markierten gleichwohl im Wochenverlauf ein neues Allzeithoch. Die Edelmetalle entwickelten sich dabei uneinheitlich. Während Gold und Silber zulegen konnten, schwächten sich Platin und Palladium ab.Gold ...

