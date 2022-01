Wer im Sport Erfolg haben will, verlässt sich schon lange nicht mehr nur auf sein Bauchgefühl. Alles, was gemessen werden kann, wird gemessen. Aber macht diese Datenflut den Sport wirklich besser? Fußball-Europameisterschaft 2021 im Hampden Park in Glasgow, das Achtelfinale zwischen Schweden und der Ukraine. Die Spieler wirken ausgelaugt und erschöpft. Sie haben bereits mehr als 120 Minuten in den Beinen. Ein Elfmeterschießen scheint unausweichlich, doch dann setzt noch einmal ein Ukrainer zur Flanke an. Der Ball segelt in den Strafraum, wo Artem Dovbyk hochsteigt und ihn am ...

Den vollständigen Artikel lesen ...