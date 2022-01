Aktien Tipps? Auf jeden Fall einen "tieferen Einblick", wie ein Unternehmen/Unternehmer tickt. Interviews mit dem Management über "ihre Strategie" oder auch Interviews "mit Profis" über besondere Unternehmenssituationen, helfen zur Meinungsbildung. In den letzten Tagen konnten wir unseren Lesern direkt drei Unternehmen "von innen" vorstellen, die sich schwerpunktmässig oder ausschliesslich auf Fachmarktzentren konzentrieren. Nicht in teuren 1A-Lagen, sondern Fachmarktzentren, die eine Mietrendite "in Richtung 10%" bieten. Oder die Ausbaureserven oder "Auffrischungsmöglichkeiten" bieten. Ein Geschäft ...

Den vollständigen Artikel lesen ...