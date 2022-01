Der schwedische Batteriezellenhersteller hat sein Ziel erreicht, noch im Jahr 2021 erste Batteriezellen zu produzieren. Drei Tage vor dem Jahreswechsel startete die Produktion in der Gigafactory Ett. Der unter anderem mit Investitionen von VW finanzierte Batteriehersteller Northvolt hat am 29. Dezember den Betrieb seiner Gigafactory Ett im nordschwedischen Skellefteå mit der Produktion der ersten Lithium-Ionen-Batteriezelle aufgenommen. Mehr zum Thema Batteriefertigung: Northvolt will Teslas Gigafactory den Rang ablaufen Power Day: VW kopiert Tesla-Strategie - ...

Den vollständigen Artikel lesen ...