20.000 Euro in die Dividendenaktie W. P. Carey (WKN: A1J5SB) investieren: Zugegebenermaßen sollte man sich als Investor schon sehr sicher sein, was man bei einer solchen Investition tut. Das Volumen ist alles andere als gering. Die Aktie mit ihren über 5 % Dividendenrendite ist nicht risikolos. Oder zumindest limitiert, was die Chancen angeht. Rein rechnerisch winkt jedoch eine nette Dividende bei einem derart hohen Einsatz. Wer 20.000 Euro in die Dividendenaktie W. P. Carey investiert, der erhält ...

Den vollständigen Artikel lesen ...