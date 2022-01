Die Coca-Cola-Aktie (WKN: 850663) oder ein ETF auf den MSCI World: Wenn wir in die Vergangenheit blicken, so ist klar, wer diesen Vergleich gewonnen hätte. In den vergangenen zwei Jahrzehnten konnte der US-amerikanische Getränkekonzern neben einer Dividende kaum etwas reißen. Wer im Jahr 2008 eingestiegen wäre, der hätte seinen Einstandskurs immerhin ca. verdreifacht. Das hätte jedoch gutes Timing erfordert. Aber kann die Coca-Cola-Aktie jetzt mehr als ein ETF auf den MSCI World, sogar den Vergleichsindex ...

Den vollständigen Artikel lesen ...