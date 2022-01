Northvolt hat seine Fabrik Ett im schwedischen Skellefteå mit der Produktion der ersten Batteriezelle in Betrieb genommen. Die erste prismatische Zelle wurde dort laut Northvolt am 28. Dezember gefertigt. 2022 sollen erste Lieferungen an Kunden erfolgen. Northvolt selbst gibt selbstbewusst an, die Produktion der ersten Zelle markiere "ein neues Kapitel in der europäischen Industriegeschichte", da ...

