Las Vegas (ots/PRNewswire) -Dreametech, ein weltweit führender Entwickler von intelligenten und leistungsstarken Haushaltsreinigungsgeräten, gab heute seine Pläne für die Teilnahme an der CES 2022 bekannt. Dreametech plant, die T-Serie und die P-Serie der Stielstaubsauger, die H11-Serie der Nass- und Trockensauger sowie die Dreame Bot D9, L10 Pro, W10 und Z10 Pro Saugroboter und Mopps in sein Sortiment aufzunehmen.Bahnbrechende Technologien von DreametechDreametech stellt sicher, dass in allen seinen Produkten eine fortschrittliche Motortechnologie zum Einsatz kommt, um eine starke Saugleistung zu erzielen. Dreametech hat jedoch einige neue Funktionen, die auf der CES 2022 vorgestellt werden. Um die Bandbreite seiner technologischen Innovationen zu veranschaulichen, präsentiert Dreametech die Modelle L10 Pro, W10 und Z10 Pro.L10 Pro verfügt über Dreametechs neuestes Navigationssystem, das LiDAR- und 3D-Kartierungstechnologien kombiniert. Diese Technologien ermöglichen es dem Gerät, Grundrisse zu erlernen, Hindernissen auszuweichen und die Reinigungsrouten auf einem völlig neuen Niveau zu optimieren. Die 3D-Karte wird über die App interaktiv, so dass im Handumdrehen individuelle Reinigungspläne erstellt werden können.W10 macht die Reinigung durch Spülen, Schrubben und Trocknen der Mopp-Pads noch "handfreier". Dies ist der erste Staubsauger- und Mopproboter von Dreametech, der diese Funktion unterstützt. Er unterscheidet sich durch seine gründliche Selbstreinigung von den meisten Modellen auf dem Markt und trocknet zudem die Mopp-Pads nach der Reinigung automatisch mit Heißluft, um Bakterienwachstum und Schimmelbildung zu verhindern.Der Z10 Pro Staubsauger- und Mopproboter von Dreametech ist der erste Roboter der Marke, der über ein automatisch entleerbares Dock verfügt. Dadurch kann der Roboter automatisch den Schmutz und die Abfälle aus seinem Staubbehälter in einen 4-Liter-Beutel im Dock kippen, der, wenn er voll ist, einfach weggeworfen und ersetzt werden kann. Dadurch wird die Reinigung des Hauses weiter automatisiert, denn der Schmutzspeicher reicht bei täglicher Reinigung für bis zu 65 Tage, bevor er geleert werden muss.Dreametechs geplante PräsentationZusätzlich zu den Staubsauger- und Mopprobotern, die seine bahnbrechenden Technologien veranschaulichen, wird Dreametech den Staubsauger- und Mopproboter D9 ausstellen. Der D9 ermöglicht das Wischen von Hartböden und das Saugen von Teppichböden und nutzt die LiDAR-Navigation, um die automatische Reinigung zu erleichtern.Zu den Stielstaubsaugern gehören der Dreametech P10, P10 Pro, T10, T20 und T30. Diese leistungsstarken, leichten Stielstaubsauger bieten eine Saugkraft von 20 bis 27 kPa, um eine gründliche Reinigung des Hauses zu gewährleisten. Mit einer Reihe von Zubehörteilen lassen sich auch schwer zugängliche Stellen einfach reinigen. Mit Laufzeiten von bis zu 50 Minuten beim P10 und bis zu 90 Minuten beim T30 verfügen die Nutzer über genügend Leistung, um die meisten Wohnungen mit einer einzigen Ladung zu reinigen.Dreametech bringt auch die Nass- und Trockensauger H11 und H11 Max auf den Markt, die für die Reinigung von Hartböden konzipiert sind. Beide Staubsauger verfügen über mehrere Funktionen, wie z. B. ein Zwei-Tank-Design, das es ermöglicht, Frischwasser und Reinigungslösung aus dem Reinwassertank auf die Walzenbürste zu sprühen, während ein Schmutzabscheidungssystem Schmutz und Wasser von der Bürste entfernt und in den Schmutzwassertank leitet, eine automatische Reinigungsfunktion per Tastendruck und mit einem intuitiven Statusbildschirm.Dreametech ist der Meinung, dass diese umfangreiche Produktpalette ein Beispiel für die innovative Technologie und die vielseitige Leistung seiner Produkte ist. Besuchen Sie auf jeden Fall den Dreametech-Stand auf der CES 2022, um diese beeindruckenden und innovativen Produkte in Aktion zu sehen!Informationen zu DreametechDreametech wurde 2017 gegründet und ist ein innovatives Unternehmen für Verbraucherprodukte, das sich auf intelligente Reinigungsgeräte für den Haushalt konzentriert und die Vision hat, das Leben durch Technologie zu verbessern. Folgen Sie uns auf Facebook (https://www.facebook.com/dreametechnology), Instagram (https://www.instagram.com/dreame_tech/) und Twitter (https://twitter.com/Dreame_tech). Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: https://www.dreame-technology.com.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1717829/Dreametech_Join_CES_2022.jpgPressekontakt:Tianshi Yuwen,pr@dreame.tech,Tel.: 400-875-9511Original-Content von: Dreame Technology, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/148047/5112014