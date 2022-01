Bildungsurlaub zur Persönlichkeitsentwicklung. (Foto: Shutterstock-Everest)Weiterbildungen haben in deutschen Unternehmen nach wie vor keinen hohen Stellenwert. Schon gar nicht, wenn Seminare auf den ersten Blick der Persönlichkeitsentwicklung statt dem direkten Geschäftserfolg dienen. Am Bildungsurlaub zeigt sich, wie viel Potenzial ungenutzt bleibt. Josefine Kaps und Milena Magerl sind Sonderfälle. Nicht nur, dass sie - anders als 98 Prozent der Beschäftigten in Deutschland - einen Bildungsurlaub genommen haben. Sie haben ihn auch denkbar unkonventionell zusammengestellt. Zumindest aus Sicht vieler Arbeitgeber:innen. Kaps ist Neurologin und anstatt auf Ärztekongressen etwas über Neurotransmitter zu lernen, hat sie an einem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...