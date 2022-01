Der französische Impfstoffentwickler hat durchaus Chancen auf den Titel Aktie des Jahres 2022. Denn die Franzosen haben in den vergangenen Monaten fieberhaft daran gearbeitet, die Weichen für eine erfolgreiche Zukunft zu stellen. So hat das Unternehmen schon vor Wochen in zahlreichen Ländern den Zulassungsantrag für den Impfstoff VLA2001 gestellt. Außerdem wurde auch die Infrastruktur verbessert.

So hat Valneva beispielsweise Produktionsstätten aufgebaut, damit die Impfstoff-Produktion sofort anlaufen kann. Abnehmer gibt es auch schon. Schließlich hat Valneva bereits mit der EU oder auch dem Königreich Bahrain Lieferverträge abgeschlossen. An der Börse ist die Aktie im ...

