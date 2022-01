Ein Weihnachtsgeschenk der besonderen Art haben tausende Kund:innen von Banken in Großbritannien auf ihrem Konto vorgefunden. Ein großes Geldinstitut hatte versehentlich über 150 Millionen Euro überwiesen. Jetzt laufen die Aufräumarbeiten. In Großbritannien gibt es die Weihnachtsgeschenke am Morgen des 25. Dezember, dem sogenannten Christmas Day. Dieses Mal fanden tausende Kund:innen britischer Banken am ersten Weihnachtsfeiertag nicht nur Süßes oder kleine Geschenke in ihren Socken, sondern auch eine unerwartete Sonderzahlung auf ihrem Konto vor. Die einfache Erklärung des finanziellen Weihnachtswunders: Die Großbank Santander ...

