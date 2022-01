Nach acht Jahren der Inaktivität wurde kürzlich der Account eines vermeintlichen Bitcoin-Wals überraschend wieder in Betrieb genommen. Solche Aktivierungen häuften sich in den letzten Monaten und machen die Krypto-Community nervös.? Erneut wird eine uralte inaktive Bitcoin-Adresse plötzlich wieder aktiviert? Krypto-Community wird hellhörig? Seit Monaten werden ruhende Bitcoin-Wallets reaktiviertDie Inhaber größerer Wallets werden in der Kryptowelt als "Wale" bezeichnet. Eben ein ...

Den vollständigen Artikel lesen ...