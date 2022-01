Der Markt um börsengehandelte Fonds erlebte 2021 ein starkes Wachstum. Nicht ganz unschuldig am ETF-Hype dürfte auch der Generationenwechsel an der Börse sein, der neue Gruppen von Anlegern an den Markt heranführt.? So viele neue ETFs wie noch nie lanciert? Zahlreiche Themen-Fonds auf den Markt gebracht? ETF-Trend auch in Europa angekommenETF-Rekord im US-Handel2021 stand ganz im Zeichen von ETFs. Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtet, wurden seit Jahresbeginn in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...