Die Aktie von BioNTech startet mit einem deutlichen Kursplus ins neue Jahr. Das Papier gewinnt am Montagmorgen auf der Handelsplattform Tradegate gut vier Prozent auf 223,10 Euro.Wie zuletzt bekannt wurde, hat Israel nun doch den Kreis derjenigen, die zum vierten Mal gegen Corona geimpft werden sollen, erweitert. Israel will nun auch über 60-Jährige und medizinisches Personal zum vierten Mal gegen das Coronavirus impfen. Der israelische Ministerpräsident Naftali Bennett sagte am Sonntagabend vor ...

Den vollständigen Artikel lesen ...