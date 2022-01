Steigende US-Renditen haben dem Goldpreis zu einem leicht negativen Handelsstart ins neue Handelsjahr verholfen.Vor 20 Jahren wurde in Europa die Gemeinschaftswährung Euro eingeführt. Damals erhielt man für einen Euro noch 0,099 Gramm Gold. Mittlerweile schmilzte dieser Wert auf 0,019 Gramm dahin. Mit der Kaufkraft des Euros dürfte es auch 2022 nicht zum Besten bestellt sein. Am Freitag erfahren die Akteure an den Finanzmärkten, wie sich die Dezember-Inflation in der Eurozone entwickelt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...