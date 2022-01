The following instruments on XETRA do have their last trading day on 03.01.2022Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 02.01.2022ISIN NameDE000LB06CK2 LBBW CEC BOA SZ 15/22DE000LB06CL0 LBBW TKA BOA SZ 15/22DE000LB0V9Z2 LBBW SIE BOANL SZ P 14/22DE000LB06CJ4 LBBW ARRB BOA SZ 15/22DE000LB1B0C3 LBBW VODI BOAP 16/22DE000LB0V9Y5 LBBW DAI BOANL SZ P14/22US549875AB88 LUKOIL CAP. 21/31 144AUS30231GAJ13 EXXON MOBIL CORP. 15/22USU2339CCP15 DAIMLER FIN.N.A.17/22REGSUS594918BW38 MICROSOFT 17/22US24422ETL38 DEERE -JOHN- CAP. 2022DE000LB1GKG4 LBBW ALV BOS 17/22USF22797FJ25 CREDIT AGRI. 07/UND. FLR