DJ Erwerbstätigkeit in Deutschland bleibt 2021 stabil

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Erwerbstätigkeit in Deutschland ist im vergangenen Jahr nach Angaben des Statistischen Bundesamts (Destatis) stabil geblieben. Laut Mitteilung von Destatis waren 2021 im Jahresdurchschnitt rund 44,9 Millionen Personen mit Arbeitsort in Deutschland erwerbstätig. Das waren 7.000 mehr als 2020, was einer Veränderungsrate von 0,0 Prozent entspricht. 2020 hatte die Corona-Krise den zuvor über 14 Jahre anhaltenden Anstieg der Erwerbstätigkeit beendet und zu einem Rückgang um 370.000 Personen bzw. 0,8 Prozent geführt.

In den Dienstleistungsbereichen nahm die Zahl der Erwerbstätigen 2021 um 94.000 oder 0,3 Prozent zu, nachdem sie 2020 um 197.000 Personen bzw. 0,6 Prozent gesunken war. Im produzierenden Gewerbe (ohne Baugewerbe) sank die Erwerbstätigenzahl dagegen um 96.000 (minus 1,2 Prozent) auf rund 8,1 Millionen. Vom Baugewerbe kamen mit einem Anstieg um 31.000 Erwerbstätige (plus 1,2 Prozent) auf rund 2,6 Millionen weiterhin sehr positive Impulse.

Die Zahl der Erwerbslosen (nach international vergleichbarer ILO-Definition) in Deutschland sank nach vorläufigen Schätzungen um 159.000 Personen oder 9,6 Prozent auf 1,5 Millionen. Die Zahl der aktiv am Arbeitsmarkt verfügbaren Erwerbspersonen, definiert als Summe der Erwerbstätigen und Erwerbslosen, ging im gleichen Zeitraum um 173.000 Personen (minus 0,4 Prozent) auf 46,3 Millionen zurück. Die Erwerbslosenquote, gemessen als Anteil der Erwerbslosen an der Zahl der Erwerbspersonen, reduzierte sich gegenüber dem Vorjahr von 3,6 Prozent auf 3,3 Prozent.

Kontakt zum Autor: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/sha

(END) Dow Jones Newswires

January 03, 2022 02:24 ET (07:24 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.