DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
DEUT.LICHTM. EE-ANL.18/23 DLWA DE000A2NB9P4 BAW/UFN
DEUT.LICHTM. EE-ANL.19/25 DLWB DE000A2TSCP0 BAW/UFN
DEUT.LICHTM. IHS 21/27 104A DE000A3H2UH3 BAW/UFN
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
DEUT.LICHTM. EE-ANL.18/23 DLWA DE000A2NB9P4 BAW/UFN
DEUT.LICHTM. EE-ANL.19/25 DLWB DE000A2TSCP0 BAW/UFN
DEUT.LICHTM. IHS 21/27 104A DE000A3H2UH3 BAW/UFN
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