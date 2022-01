News von Trading-Treff.de DAX-Videoanalyse zum Jahresstart mit der Analyse von Hang Seng und einem Blick auf den Bitcoin, der ebenfalls bisher abwartet. Erste DAX-Kurse und der Blick nach Asien Der DAX-Start ins Jahr 2022 beginnt nun am Montag mit einer vollen Woche. Der DAX schaffte einen positiven Jahreswechsel und steht zum Start des ersten Handelstages in 2022 nahezu unverändert. Damit konnte er den Aufschwung der letzten Handelswoche in 2021 ...

