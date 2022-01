Der deutsche Leitindex eröffnet das neue Börsenjahr mit leichten Pluszeichen.Nach einem freundlichen Jahresausklang lassen es die Anleger am deutschen Aktienmarkt zum Start in das Handelsjahr 2022 zunächst ruhig angehen. Der DAX eröffnete mit einem Aufschlag von 0,39 Prozent bei 15.947,44 Punkten.Der deutsche Leitindex hatte sich in den letzten Tagen des alten Jahres mit einer Erholungsrally wieder der Marke von 16.000 Punkten genähert. Letztendlich verbuchte der DAX 2021 mit einem Plus ...

