Die Wiener Börse ist am Montag mit leichten Zugewinnen in den Handel gestartet. Kurz nach Handelsstart in Wien stand der heimische Leitindex mit einem Plus von 0,11 Prozent bei 3.865,17 Punkten. Allgemein zeigte sich die Stimmung an den europäischen Märkten zum Start durchwegs positiv.Auch wenn es zum Start nach oben geht an den Börsen, sind Marktexperten skeptisch ob die Rally zum Jahresende 2021 ...

