Was passiert zum Jahresauftakt an den Märkten? Welche Nachrichten bewegen die Kurse? Wer steht im Rampenlicht? Unser Börsen-Frühstück für Sie: Wir werfen heute früh einen Blick auf die ersten Handelsminuten im DAX zum Jahresauftakt. Wir schauen auf die Tendenz an den asiatischen Börsen zum Jahresauftakt und kommentieren einen Last Minute Deal kurz vor dem Jahreswechsel von DELIVERY HERO. Außerdem im Fokus: MERCK KGAA profitiert von einem US-Auftrag und TESLA bleibt mit Auslieferungsrekord in der Spur.

Der DAX ist mit 15.884 Punkten in das neue Börsenjahr gestartet. Das ist unverändert, da der Schlusskurs am Donnerstag bei eben genau dieser Punktzahl gelegen hatte. Das war nicht unbedingt zu erwarten, denn die US- Märkte tendierten zum Jahresende schwächer. Schon am Donnertag gaben alle drei Indizes nach und am Freitag, als die Börsen hierzulande geschlossen blieben, gab es noch mal moderate Abschläge. Im DOW JONES waren es 0,16%, im S&P500 0,26% und im NASDAQ100 sogar 0,66%.

Aus Asien kamen hingegen freundliche Signale zum Jahresauftakt. NIKKEI 225 und HANG SENG konnten am ersten Handelstag etwa ein halbes Prozent zulegen. Und das, obwohl der Handel des in Schieflage geratenen chinesischen Immobilienentwicklers EVERGRANDE in Hongkong ohne eine offizielle Begründung ausgesetzt wurde. Daran orientiert sich heute auch das deutsche Börsenbarometer. Nach dem unveränderten Auftakt nahm der DAX schnell die 16.000 Punkte ins Visier und überschritt die psychologisch wichtige Marke schon 15 Minuten nach der Eröffnung. Zu den größten Gewinnern im frühen Handel zählten AIRBUS, VONOVIA, BEIERSDORF, SARTORIUS und CONITNENTAL, die alle um über 1,5% zulegen konnten. Schwächster Wert zum Auftakt war hingegen SAP mit einem Abschlag von 0,7%. Insgesamt ein überraschend positives Gesamtbild zum Jahresauftakt. Aus den Unternehmen:

