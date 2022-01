Airbus-Calls mit 100%-Chance bei Erreichen des Vorjahreshochs

Die Airbus-Aktie (ISIN: NL0000235190) trat nach ihrem Jahreshoch bei 120,92 Euro vom 29.Juli 2021 in einer Seitwärtsbewegung innerhalb einer Bandbreite von 107 bis 118 Euro ein. Im Zuge der generellen Marktkorrektur von Ende November 2021 rutschte der Aktienkurs aus dieser Handelsspanne und unterschritt sogar wieder kurzfristig die Marke von 100 Euro. Danach legte die Aktie wegen durchwegs positiver Unternehmensnachrichten deutlich zu. Mit einem Kursanstieg von drei Prozent auf bis zu 115,60 Euro nähert sich die Airbus-Aktie am ersten Handelstag des Jahres 2022 bereits wieder dem oberen Rand der Tradingrange an.

Obwohl Analysten ihre Kursziele für die Airbus-Aktie in den neuesten Veröffentlichungen reduzierten, bekräftigten sie dennoch ihre Kaufempfehlungen mit Kurszielen von bis zu 150 Euro (JP Morgan Chase). Kann die Airbus-Aktie in den nächsten Wochen zumindest wieder auf das Hoch des Vorjahres bei 120,92 Euro zulegen, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 110 Euro

Der DZ Bank-Call-Optionsschein auf die Airbus-Aktie mit Basispreis bei 110 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000DV66941, Bewertungstag 18.2.22, wurde beim Airbus-Aktienkurs von 115,10 Euro mit 0,81 - 0,82 Euro quotiert.

Gelingt der Airbus-Aktie in spätestens einem Monat der Anstieg auf 120,92 Euro, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 1,12 Euro (+37 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 109,8859 Euro

Der HSBC-Open End Turbo-Call auf die Airbus-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 109,8859 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000HG0ELV9, wurde beim Airbus-Aktienkurs von 115,10 Euro mit 0,54 - 0,55 Euro taxiert.

Legt die Airbus-Aktie auf 120,92 Euro zu dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls - sofern die Aktie nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 1,10 Euro (+100 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 105,164 Euro

Der SG-Open End Turbo-Call auf die Airbus-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 105,164 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000SH4BNF2, wurde beim Airbus-Aktienkurs von 115,10 Euro mit 1,02 - 1,03 Euro gehandelt.

Beim Airbus-Aktienkurs von 120,92 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 1,57 Euro (+52 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Airbus-Aktien oder von Hebelprodukten auf Airbus-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: hebelprodukte.de